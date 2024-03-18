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Вимикати опалення на кілька годин почали в громаді на Харківщині

Суспільство 14:44   18.03.2024
Вікторія Яковенко
Вимикати опалення на кілька годин почали в громаді на Харківщині

Через теплу погоду вдень тимчасово зупинятимуть теплопостачання до будинків Первомайської громади.

«У зв’язку з підвищенням температури зовнішнього повітря, з метою раціонального використання енергоресурсів – ПКП «Тепломережі» вдень буде працювати з тимчасовими зупинками теплопостачання. Сьогодні зупинка буде з 12:00 до 17:00. Нарахування за постачання теплової енергії здійснюватиметься за фактично спожите тепло – за даними приладів обліку теплової енергії, встановленими на будинках», – повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 14:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через теплу погоду вдень тимчасово зупинятимуть теплопостачання до будинків Первомайської громади.".