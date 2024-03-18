Вимикати опалення на кілька годин почали в громаді на Харківщині

Через теплу погоду вдень тимчасово зупинятимуть теплопостачання до будинків Первомайської громади.

«У зв’язку з підвищенням температури зовнішнього повітря, з метою раціонального використання енергоресурсів – ПКП «Тепломережі» вдень буде працювати з тимчасовими зупинками теплопостачання. Сьогодні зупинка буде з 12:00 до 17:00. Нарахування за постачання теплової енергії здійснюватиметься за фактично спожите тепло – за даними приладів обліку теплової енергії, встановленими на будинках», – повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.