Вимикати опалення на кілька годин почали в громаді на Харківщині
Через теплу погоду вдень тимчасово зупинятимуть теплопостачання до будинків Первомайської громади.
«У зв’язку з підвищенням температури зовнішнього повітря, з метою раціонального використання енергоресурсів – ПКП «Тепломережі» вдень буде працювати з тимчасовими зупинками теплопостачання. Сьогодні зупинка буде з 12:00 до 17:00. Нарахування за постачання теплової енергії здійснюватиметься за фактично спожите тепло – за даними приладів обліку теплової енергії, встановленими на будинках», – повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бакшеев, громада, опалення, погода, теплая, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 14:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через теплу погоду вдень тимчасово зупинятимуть теплопостачання до будинків Первомайської громади.".