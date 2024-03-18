Отключать отопление на несколько часов начали в громаде на Харьковщине

Из-за теплой погоды днем будут временно останавливать теплоснабжение в домах Первомайской громады.

«В связи с повышением температуры наружного воздуха с целью рационального использования энергоресурсов – ПКП «Теплосети» днем будет работать с временными остановками теплоснабжения. Сегодня остановка будет с 12:00 до 17:00. Начисление за поставку тепловой энергии будет осуществляться за фактически потребленное тепло – по данным приборов учета тепловой энергии, установленным на домах», – сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.