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Опалювальний сезон на Харківщині завершиться раніше – розпорядження Синєгубова

Суспільство 20:34   19.03.2024
Олена Нагорна
Опалювальний сезон на Харківщині завершиться раніше – розпорядження Синєгубова

Органам місцевого самоврядування та військовим адміністраціям населених пунктів Харківської області рекомендують до 31 березня ухвалити рішення про завершення опалювального сезону.

Таке розпорядження 19 березня підписав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

При цьому він уточнив, що рішення про відключення опалення може бути прийняте не раніше ніж після того, як середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох днів перевищуватиме 8 градусів тепла.

Зазвичай опалювальний сезон закінчується в Україні 15 квітня. Однак, як повідомив голова НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов в інтерв’ю Le Figaro, через сприятливі погодні умови цьогоріч його планують завершити достроково – наприкінці березня.

У КП «Харківські теплові мережі» вже повідомили, що через потепління з 19 березня короткочасно вимикатимуть опалення в будинках харків’ян.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 20:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Органам місцевого самоврядування та військовим адміністраціям населених пунктів Харківської області рекомендують до 31 березня ухвалити рішення про завершення опалювального сезону".