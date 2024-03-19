Опалювальний сезон на Харківщині завершиться раніше – розпорядження Синєгубова
Органам місцевого самоврядування та військовим адміністраціям населених пунктів Харківської області рекомендують до 31 березня ухвалити рішення про завершення опалювального сезону.
Таке розпорядження 19 березня підписав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
При цьому він уточнив, що рішення про відключення опалення може бути прийняте не раніше ніж після того, як середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох днів перевищуватиме 8 градусів тепла.
Зазвичай опалювальний сезон закінчується в Україні 15 квітня. Однак, як повідомив голова НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов в інтерв’ю Le Figaro, через сприятливі погодні умови цьогоріч його планують завершити достроково – наприкінці березня.
У КП «Харківські теплові мережі» вже повідомили, що через потепління з 19 березня короткочасно вимикатимуть опалення в будинках харків’ян.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: документ, отопительный сезон, распоряжение, сінєгубов, тепло, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Опалювальний сезон на Харківщині завершиться раніше – розпорядження Синєгубова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 20:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Органам місцевого самоврядування та військовим адміністраціям населених пунктів Харківської області рекомендують до 31 березня ухвалити рішення про завершення опалювального сезону".