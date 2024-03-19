По Купянску ударили из РСЗО, а по селу под Харьковом — Х-59: ранен полицейский
Военные РФ 19 марта обстреляли из РСЗО «Ураган» город Купянск и нанесли ракетный удар по селу Мокрая Ракитная Харьковского района.
Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, в результате удара по Купянску около 17:30 был травмирован полицейский и повреждены дома.
Около 16:30 в Мокрой Ракитной было повреждено имущество агропредприятия, в частности солнечные панели. По предварительным данным, враг нанес удар высокоточной авиационной ракетой Х-59.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Читайте также: Войска РФ провели три штурма на Харьковщине и били из авиации — Генштаб
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, мокрая ракитная, обстрел, прокуратура, ракетний удар, рсзо, ураган, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «По Купянску ударили из РСЗО, а по селу под Харьковом — Х-59: ранен полицейский»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 21:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ 19 марта обстреляли из РСЗО «Ураган» город Купянск и нанесли ракетный удар по селу Мокрая Ракитная Харьковского района".