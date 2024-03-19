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По Купянску ударили из РСЗО, а по селу под Харьковом — Х-59: ранен полицейский

Происшествия 21:04   19.03.2024
Елена Нагорная
По Купянску ударили из РСЗО, а по селу под Харьковом — Х-59: ранен полицейский

Военные РФ 19 марта обстреляли из РСЗО «Ураган» город Купянск и нанесли ракетный удар по селу Мокрая Ракитная Харьковского района.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, в результате удара по Купянску около 17:30 был травмирован полицейский и повреждены дома.

Около 16:30 в Мокрой Ракитной было повреждено имущество агропредприятия, в частности солнечные панели. По предварительным данным, враг нанес удар высокоточной авиационной ракетой Х-59.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 21:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ 19 марта обстреляли из РСЗО «Ураган» город Купянск и нанесли ракетный удар по селу Мокрая Ракитная Харьковского района".