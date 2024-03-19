По Куп’янську вдарили з РСЗВ, а по селу під Харковом – Х-59: травмовано копа
Військові РФ 19 березня обстріляли з РСЗВ “Ураган” місто Куп’янськ і завдали ракетного удару по селу Мокра Рокитна Харківського району.
Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, внаслідок удару по Куп’янську близько 17:30 було травмовано поліцейського та пошкоджено будинки.
Близько 16:30 у Мокрій Рокитній було пошкоджено майно агропідприємства, зокрема сонячні панелі. За попередніми даними, ворог завдав удару високоточною авіаційною ракетою Х-59.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: куп'янск, мокрая ракитная, обстріл, прокуратура, ракетний удар, рсзо, ураган, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 21:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ 19 березня обстріляли з РСЗВ “Ураган” місто Куп’янськ і завдали ракетного удару по селу Мокра Рокитна Харківського району".