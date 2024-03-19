Війська РФ провели три штурми на Харківщині та били з авіації – Генштаб

Три безуспішні штурми позицій українських захисників провели за добу військові РФ на Харківщині – біля села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також ворог завдав авіаударів поблизу населених пунктів Козача Лопань та Ізбицьке.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.