Війська РФ провели три штурми на Харківщині та били з авіації – Генштаб
Три безуспішні штурми позицій українських захисників провели за добу військові РФ на Харківщині – біля села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також ворог завдав авіаударів поблизу населених пунктів Козача Лопань та Ізбицьке.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 19:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три безуспішні штурми позицій українських захисників провели за добу військові РФ на Харківщині".