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Війська РФ провели три штурми на Харківщині та били з авіації – Генштаб

Події 19:17   19.03.2024
Олена Нагорна
Війська РФ провели три штурми на Харківщині та били з авіації – Генштаб

Три безуспішні штурми позицій українських захисників провели за добу військові РФ на Харківщині – біля села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також ворог завдав авіаударів поблизу населених пунктів Козача Лопань та Ізбицьке.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.

Читайте також: Війська РФ під Куп’янськом “не вклалися в дедлайн”: що буде далі

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 19:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три безуспішні штурми позицій українських захисників провели за добу військові РФ на Харківщині".