Войска РФ провели три штурма на Харьковщине и били из авиации — Генштаб

Три безуспешных штурма позиций украинских защитников провели за сутки военные РФ на Харьковщине — в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Избицкое.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки, Амбарное, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.