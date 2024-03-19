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Войска РФ провели три штурма на Харьковщине и били из авиации — Генштаб

Происшествия 19:17   19.03.2024
Елена Нагорная
Войска РФ провели три штурма на Харьковщине и били из авиации — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Три безуспешных штурма позиций украинских защитников провели за сутки военные РФ на Харьковщине — в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Избицкое.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки, Амбарное, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 19:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три безуспешных штурма позиций украинских защитников провели за сутки военные РФ на Харьковщине".