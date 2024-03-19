Войска РФ провели три штурма на Харьковщине и били из авиации — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Три безуспешных штурма позиций украинских защитников провели за сутки военные РФ на Харьковщине — в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Избицкое.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки, Амбарное, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.
Читайте также: Войска РФ под Купянском «не уложились в дедлайн»: что будет дальше
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, обстрелы, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Войска РФ провели три штурма на Харьковщине и били из авиации — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 19:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три безуспешных штурма позиций украинских защитников провели за сутки военные РФ на Харьковщине".