В Волчанскую громаду вернули свет после авиаударов РФ (фото)
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Энергетики отремонтировали воздушную линию 110 кВ, которая питает Волчанск и ближайшие населенные пункты на Харьковщине.
По данным АО «Харьковоблэнерго», эта линия была повреждена вечером 17 марта, предварительно – в результате авиаударов.
«В результате отключились две подстанции 110 кВ и одна 35 кВ, без света осталось почти 11 тысяч потребителей. В понедельник нам удалось провести ремонт линии и подать напряжение на подстанции», — отметили энергетики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудары, волчанск, рф, світло, свет, Харьковоблэнерго, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 13:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики отремонтировали воздушную линию 110 кВ, которая питает Волчанск и ближайшие населенные пункты на Харьковщине.".