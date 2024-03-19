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В Волчанскую громаду вернули свет после авиаударов РФ (фото)

Общество 13:53   19.03.2024
Виктория Яковенко
В Волчанскую громаду вернули свет после авиаударов РФ (фото) Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики отремонтировали воздушную линию 110 кВ, которая питает Волчанск и ближайшие населенные пункты на Харьковщине.

По данным АО «Харьковоблэнерго», эта линия была повреждена вечером 17 марта, предварительно – в результате авиаударов.

«В результате отключились две подстанции 110 кВ и одна 35 кВ, без света осталось почти 11 тысяч потребителей. В понедельник нам удалось провести ремонт линии и подать напряжение на подстанции», — отметили энергетики.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Читайте также: Подстанция, питающая железную дорогу на Харьковщине, отключилась из-за ударов

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 13:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики отремонтировали воздушную линию 110 кВ, которая питает Волчанск и ближайшие населенные пункты на Харьковщине.".