В Волчанскую громаду вернули свет после авиаударов РФ (фото)

Энергетики отремонтировали воздушную линию 110 кВ, которая питает Волчанск и ближайшие населенные пункты на Харьковщине.

По данным АО «Харьковоблэнерго», эта линия была повреждена вечером 17 марта, предварительно – в результате авиаударов.

«В результате отключились две подстанции 110 кВ и одна 35 кВ, без света осталось почти 11 тысяч потребителей. В понедельник нам удалось провести ремонт линии и подать напряжение на подстанции», — отметили энергетики.