У Вовчанську громаду повернули світло після авіаударів РФ (фото)

Енергетики відремонтували повітряну лінію 110 кВ, яка живить Вовчанськ та прилеглі населені пункти на Харківщині.

За даними АТ «Харківобленерго», ця лінія була пошкоджена ввечері 17 березня, попередньо – внаслідок авіаударів.

«У результаті відключилися дві підстанції 110 кВ та одна 35 кВ, без світла залишилися майже 11 тисяч споживачів. У понеділок нам вдалося виконати ремонт лінії та подати напругу на підстанції», – зазначили енергетики.