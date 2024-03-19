У Вовчанську громаду повернули світло після авіаударів РФ (фото)
Фото: АТ “Харківобленерго”
Енергетики відремонтували повітряну лінію 110 кВ, яка живить Вовчанськ та прилеглі населені пункти на Харківщині.
За даними АТ «Харківобленерго», ця лінія була пошкоджена ввечері 17 березня, попередньо – внаслідок авіаударів.
«У результаті відключилися дві підстанції 110 кВ та одна 35 кВ, без світла залишилися майже 11 тисяч споживачів. У понеділок нам вдалося виконати ремонт лінії та подати напругу на підстанції», – зазначили енергетики.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиаудары, вовчанськ, рф, світло, харківщина, Харьковоблэнерго;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 13:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відремонтували повітряну лінію 110 кВ, яка живить Вовчанськ та прилеглі населені пункти на Харківщині.".