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У Вовчанську громаду повернули світло після авіаударів РФ (фото)

Суспільство 13:53   19.03.2024
Вікторія Яковенко
У Вовчанську громаду повернули світло після авіаударів РФ (фото) Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетики відремонтували повітряну лінію 110 кВ, яка живить Вовчанськ та прилеглі населені пункти на Харківщині.

За даними АТ «Харківобленерго», ця лінія була пошкоджена ввечері 17 березня, попередньо – внаслідок авіаударів.

«У результаті відключилися дві підстанції 110 кВ та одна 35 кВ, без світла залишилися майже 11 тисяч споживачів. У понеділок нам вдалося виконати ремонт лінії та подати напругу на підстанції», – зазначили енергетики.

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 13:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відремонтували повітряну лінію 110 кВ, яка живить Вовчанськ та прилеглі населені пункти на Харківщині.".