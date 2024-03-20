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В Харькове был слышен взрыв: Терехов сообщает, что город вновь под ударом

Происшествия 22:58   20.03.2024
Елена Нагорная
В Харькове был слышен взрыв: Терехов сообщает, что город вновь под ударом Фото: Вадим Беликов

Около 22:50 в Харькове был слышен взрыв. 

О запусках врагом ракет сообщил начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Харьков второй раз за сегодня под ударом. В городе снова раздаются взрывы», — написал мэр Игорь Терехов.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:38.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 22:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:50 в Харькове был слышен взрыв. ".