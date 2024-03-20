В Харькове был слышен взрыв: Терехов сообщает, что город вновь под ударом
Фото: Вадим Беликов
Около 22:50 в Харькове был слышен взрыв.
О запусках врагом ракет сообщил начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
«Харьков второй раз за сегодня под ударом. В городе снова раздаются взрывы», — написал мэр Игорь Терехов.
Воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:38.
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 22:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:50 в Харькове был слышен взрыв. ".