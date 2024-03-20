В Харькове был слышен взрыв: Терехов сообщает, что город вновь под ударом

Около 22:50 в Харькове был слышен взрыв.

О запусках врагом ракет сообщил начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Харьков второй раз за сегодня под ударом. В городе снова раздаются взрывы», — написал мэр Игорь Терехов.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:38.