У Харкові було чутно вибух: Терехов повідомляє, що місто знову під ударом
Близько 22:50 у Харкові було чутно вибух.
Про запуск ворогом ракет повідомив начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
“Харків вдруге за сьогодні під ударом. У місті знову лунають вибухи”, – написав мер Ігор Терехов.
Повітряна тривога була оголошена у регіоні о 22:38.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 22:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:50 у Харкові було чутно вибух".