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У Харкові було чутно вибух: Терехов повідомляє, що місто знову під ударом

Події 22:58   20.03.2024
Олена Нагорна
У Харкові було чутно вибух: Терехов повідомляє, що місто знову під ударом

Близько 22:50 у Харкові було чутно вибух. 

Про запуск ворогом ракет повідомив начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“Харків вдруге за сьогодні під ударом. У місті знову лунають вибухи”, – написав мер Ігор Терехов.

Повітряна тривога була оголошена у регіоні о 22:38.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 22:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:50 у Харкові було чутно вибух".