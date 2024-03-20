У Харкові було чутно вибух: Терехов повідомляє, що місто знову під ударом

Близько 22:50 у Харкові було чутно вибух.

Про запуск ворогом ракет повідомив начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“Харків вдруге за сьогодні під ударом. У місті знову лунають вибухи”, – написав мер Ігор Терехов.

Повітряна тривога була оголошена у регіоні о 22:38.