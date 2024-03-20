Женщина с нарушением памяти пропала в городе на Харьковщине
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Правоохранители просят помочь в поисках 69-летней жительницы города Лозовая Харьковской области Елены Брусенцовой.
Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 19 марта женщина ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.
Ее приметы: рост около 155 сантиметров, темные с сединой волосы, серые глаза. Хромает, страдает потерей памяти. Женщина была одета в красную куртку, зеленые спортивные штаны, коричневую норковую шапку и коричневую обувь.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по телефонам: 102, 0574590064, 0667084960.
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 18:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители просят помочь в поисках 69-летней жительницы города Лозовая Елены Брусенцовой".