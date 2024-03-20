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Жінка з розладами пам’яті зникла в місті на Харківщині

Суспільство 18:57   20.03.2024
Олена Нагорна
Жінка з розладами пам’яті зникла в місті на Харківщині

Правоохоронці просять допомогти у пошуках 69-річної мешканки міста Лозова Харківської області Олени Брусенцової.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, 19 березня жінка пішла з дому у невідомому напрямку і досі не повернулася.

Її прикмети: зріст близько 155 сантиметрів, темне з сивиною волосся, сірі очі. Кульгає, страждає на втрату пам’яті. Жінка була одягнена у червону куртку, зелені спортивні штани, коричневу норкову шапку та коричневе взуття.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування жінки, просять зателефонувати за номерами: 102, 0574590064, 0667084960.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 18:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці просять допомогти у пошуках 69-річної мешканки міста Лозова Олени Брусенцової".