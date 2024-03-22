Ночью — до 3 мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 23 марта
Фото: Василий Голосный
В субботу, 23 марта, на Харьковщине солнце периодически будет выглядывать из-за облаков. Осадки не прогнозируют.
В Харькове и области ночью столбики термометров будут показывать от 3 мороза до 2 тепла, днем — от 8 до 13 градусов со знаком «плюс», сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мороз, осадки, погода, прогноз, тепло, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 22:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 23 марта, на Харьковщине солнце периодически будет выглядывать из-за облаков. Осадки не прогнозируют".