Ночью — до 3 мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 23 марта

В субботу, 23 марта, на Харьковщине солнце периодически будет выглядывать из-за облаков. Осадки не прогнозируют.

В Харькове и области ночью столбики термометров будут показывать от 3 мороза до 2 тепла, днем — от 8 до 13 градусов со знаком «плюс», сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.