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Ночью — до 3 мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 23 марта

Общество 22:22   22.03.2024
Елена Нагорная
Ночью — до 3 мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 23 марта Фото: Василий Голосный

В субботу, 23 марта, на Харьковщине солнце периодически будет выглядывать из-за облаков. Осадки не прогнозируют.

В Харькове и области ночью столбики термометров будут показывать от 3 мороза до 2 тепла, днем — от 8 до 13 градусов со знаком «плюс», сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 22:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 23 марта, на Харьковщине солнце периодически будет выглядывать из-за облаков. Осадки не прогнозируют".