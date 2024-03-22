Вночі – до 3 морозу: прогноз погоди в Харкові та області на 23 березня

У суботу, 23 березня, на Харківщині сонце періодично виглядатиме з-за хмар. Опади не прогнозують.

У Харкові та області вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 морозу до 2 тепла, вдень – від 8 до 13 градусів зі знаком “плюс”, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.