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Вночі – до 3 морозу: прогноз погоди в Харкові та області на 23 березня

Суспільство 22:22   22.03.2024
Олена Нагорна
Вночі – до 3 морозу: прогноз погоди в Харкові та області на 23 березня Фото: Василь Голосний

У суботу, 23 березня, на Харківщині сонце періодично виглядатиме з-за хмар. Опади не прогнозують.

У Харкові та області вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 морозу до 2 тепла, вдень – від 8 до 13 градусів зі знаком “плюс”, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 22:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 23 березня, на Харківщині сонце періодично виглядатиме з-за хмар. Опади не прогнозують".