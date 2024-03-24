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Рост числа обстрелов приграничья Харьковщины фиксируют в ГПСУ

Происшествия 08:12   24.03.2024
Елена Нагорная
Рост числа обстрелов приграничья Харьковщины фиксируют в ГПСУ

Количество обстрелов с территории РФ украинского приграничья, в частности Харьковской и Сумской областей, в марте в сравнении с февралем возросло, рассказал в эфире нацмарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Ежедневные обстрелы Харьковской и Сумской областей. За минувшие сутки нашими нарядами зафиксировано почти сто обстрелов приграничья, больше всего обстрелов приходится на Харьковскую и Сумскую области. С начала месяца — всего почти 2800 обстрелов, которые осуществила Россия, нанося удары со своей территории. Она использует разнообразное вооружение: как артиллерию, так и авиацию. Количество ударов из авиации за последнее время увеличилось», — сообщил Демченко.

При этом, по его словам, в течение недели не фиксировалось попыток пересечения границы российскими ДРГ. Ранее наиболее активны они были на Сумщине.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 08:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество обстрелов с территории РФ украинского приграничья, в частности Харьковской и Сумской областей, в марте в сравнении с февралем возросло".