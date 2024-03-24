Рост числа обстрелов приграничья Харьковщины фиксируют в ГПСУ

Количество обстрелов с территории РФ украинского приграничья, в частности Харьковской и Сумской областей, в марте в сравнении с февралем возросло, рассказал в эфире нацмарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Ежедневные обстрелы Харьковской и Сумской областей. За минувшие сутки нашими нарядами зафиксировано почти сто обстрелов приграничья, больше всего обстрелов приходится на Харьковскую и Сумскую области. С начала месяца — всего почти 2800 обстрелов, которые осуществила Россия, нанося удары со своей территории. Она использует разнообразное вооружение: как артиллерию, так и авиацию. Количество ударов из авиации за последнее время увеличилось», — сообщил Демченко.

При этом, по его словам, в течение недели не фиксировалось попыток пересечения границы российскими ДРГ. Ранее наиболее активны они были на Сумщине.