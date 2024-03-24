Рост числа обстрелов приграничья Харьковщины фиксируют в ГПСУ
Количество обстрелов с территории РФ украинского приграничья, в частности Харьковской и Сумской областей, в марте в сравнении с февралем возросло, рассказал в эфире нацмарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
«Ежедневные обстрелы Харьковской и Сумской областей. За минувшие сутки нашими нарядами зафиксировано почти сто обстрелов приграничья, больше всего обстрелов приходится на Харьковскую и Сумскую области. С начала месяца — всего почти 2800 обстрелов, которые осуществила Россия, нанося удары со своей территории. Она использует разнообразное вооружение: как артиллерию, так и авиацию. Количество ударов из авиации за последнее время увеличилось», — сообщил Демченко.
При этом, по его словам, в течение недели не фиксировалось попыток пересечения границы российскими ДРГ. Ранее наиболее активны они были на Сумщине.
Читайте также: Сутки на Харьковщине вновь прошли без штурмов, но с авиаударами — Генштаб
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: гпсу, Демченко, обстрелы, пограничники, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Рост числа обстрелов приграничья Харьковщины фиксируют в ГПСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 08:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество обстрелов с территории РФ украинского приграничья, в частности Харьковской и Сумской областей, в марте в сравнении с февралем возросло".