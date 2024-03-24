Зростання кількості обстрілів прикордоння Харківщини фіксують у ДПСУ

Кількість обстрілів з території РФ українського прикордоння, зокрема Харківської та Сумської областей, у березні порівняно з лютим зросла, розповів в етері нацмарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

“Щоденні обстріли Харківської та Сумської областей. За минулу добу нашими нарядами зафіксовано майже сто обстрілів прикордоння, найбільше обстрілів припадає на Харківщину та Сумщину. З початку місяця – загалом майже 2800 обстрілів, які здійснила Росія, завдаючи ударів зі своєї території. Вона використовує різноманітне озброєння: як артилерію, так і авіацію. Кількість ударів з авіації за останній час збільшилась”, – повідомив Демченко.

При цьому, за його словами, протягом тижня не фіксувалося спроб перетину кордону російськими ДРГ. Раніше найактивнішими вони були на Сумщині.