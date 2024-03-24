В городе на Харьковщине отключат воду: людей просят сделать трехдневный запас

В понедельник, 25 марта, с 22:00 будет прекращено водоснабжение во всем городе Чугуев, кроме микрорайона Башкировка.

Об этом сообщает Чугуевская ГВА со ссылкой на КП «Чугуеввода».

Услугу не будут предоставлять, пока будут продолжаться ремонтные работы на улице Мухина. Жителей просят сделать запас воды на трое суток.