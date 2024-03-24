У місті на Харківщині вимкнуть воду: людей просять зробити триденний запас

У понеділок, 25 березня, з 22:00 буде припинене водопостачання в усьому місті Чугуїв, крім мікрорайону Башкирівка.

Про це повідомляє Чугуївська МВА з посиланням на КП “Чугуїввода”.

Послугу не надаватимуть, доки триватимуть ремонтні роботи на вулиці Мухіна. Мешканців просять зробити запас води на три доби.