У місті на Харківщині вимкнуть воду: людей просять зробити триденний запас
У понеділок, 25 березня, з 22:00 буде припинене водопостачання в усьому місті Чугуїв, крім мікрорайону Башкирівка.
Про це повідомляє Чугуївська МВА з посиланням на КП “Чугуїввода”.
Послугу не надаватимуть, доки триватимуть ремонтні роботи на вулиці Мухіна. Мешканців просять зробити запас води на три доби.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Башкировка, вода, отключение, Харків, Чугуїв, чугуеввода;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 16:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 25 березня, з 22:00 буде припинене водопостачання в усьому місті Чугуїв, крім мікрорайону Башкирівка".