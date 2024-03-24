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У місті на Харківщині вимкнуть воду: людей просять зробити триденний запас

Суспільство 16:55   24.03.2024
Олена Нагорна
У місті на Харківщині вимкнуть воду: людей просять зробити триденний запас

У понеділок, 25 березня, з 22:00 буде припинене водопостачання в усьому місті Чугуїв, крім мікрорайону Башкирівка.

Про це повідомляє Чугуївська МВА з посиланням на КП “Чугуїввода”.

Послугу не надаватимуть, доки триватимуть ремонтні роботи на вулиці Мухіна. Мешканців просять зробити запас води на три доби.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 16:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 25 березня, з 22:00 буде припинене водопостачання в усьому місті Чугуїв, крім мікрорайону Башкирівка".