В Харькове вандалы повредили 14 урн в сквере (фото)

В Харькове неизвестные погнули крышки на 14 урнах в сквере им. Фариса Сафарова.

Повреждения обнаружили коммунальщики, когда пришли собирать мусор, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«Увиденное возмущает! Харьковчане, давайте вместе беречь общее имущество громады!», — призвали коммунальщики.