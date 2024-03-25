В Харькове вандалы повредили 14 урн в сквере (фото)
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
В Харькове неизвестные погнули крышки на 14 урнах в сквере им. Фариса Сафарова.
Повреждения обнаружили коммунальщики, когда пришли собирать мусор, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».
«Увиденное возмущает! Харьковчане, давайте вместе беречь общее имущество громады!», — призвали коммунальщики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коммунальщики, погнули, сквер, урны, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 11:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове неизвестные погнули крышки на 14 урнах в сквере им. Фариса Сафарова.".