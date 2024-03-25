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В Харькове вандалы повредили 14 урн в сквере (фото)

Общество 11:38   25.03.2024
Виктория Яковенко
В Харькове вандалы повредили 14 урн в сквере (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

В Харькове неизвестные погнули крышки на 14 урнах в сквере им. Фариса Сафарова.

Повреждения обнаружили коммунальщики, когда пришли собирать мусор, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«Увиденное возмущает! Харьковчане, давайте вместе беречь общее имущество громады!», — призвали коммунальщики.

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Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 11:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове неизвестные погнули крышки на 14 урнах в сквере им. Фариса Сафарова.".