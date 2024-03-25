У Харкові вандали пошкодили 14 урн в сквері (фото)
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
У Харкові невідомі погнули кришки на 14 урнах у сквері ім. Фаріса Сафарова.
Пошкодження виявили комунальники, коли прийшли збирати сміття, повідомили у СКП «Харківзеленбуд».
«Побачене обурює! Харків’яни, давайте разом берегти спільне майно громади!», – закликали комунальники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: коммунальщики, погнули, сквер, урны, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 11:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові невідомі погнули кришки на 14 урнах у сквері ім. Фаріса Сафарова.".