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У Харкові вандали пошкодили 14 урн в сквері (фото)

Суспільство 11:38   25.03.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові вандали пошкодили 14 урн в сквері (фото) Фото: СКП «Харківзеленбуд»

У Харкові невідомі погнули кришки на 14 урнах у сквері ім. Фаріса Сафарова.

Пошкодження виявили комунальники, коли прийшли збирати сміття, повідомили у СКП «Харківзеленбуд».

«Побачене обурює! Харків’яни, давайте разом берегти спільне майно громади!», – закликали комунальники.

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Фото: СКП «Харківзеленбуд»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 11:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові невідомі погнули кришки на 14 урнах у сквері ім. Фаріса Сафарова.".