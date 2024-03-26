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Двое раненых, разрушены амбулатория и детсад обстрелом россиян Харьковщины

Происшествия 18:25   26.03.2024
Оксана Якушко

26 марта около 15:30 россияне обстреляли Купянск из РСЗО «Ураган», сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Получил ранение 55-летний мужчина. Повреждены частные дома», — отметили в прокуратуре.

Также сегодня утром россияне вели огонь по селу Александровка Золочевской ОТГ Богодуховского района. Частично разрушены и повреждены более десяти жилых домов, здание амбулатории центра первичной медицинской помощи, административные здания. Легкие телесные повреждения получила женщина 56 лет, медики оказали ей помощь на месте. Предварительно россияне обстреляли населенный пункт из РСЗО «Град».

26 марта в 2:00 россияне обстреляли село Ивашки Золочевской ОТГ Богодуховского района. Повредили здание детского сада.

Читайте также: Россияне артударами уничтожили детсад на Харьковщине (фото)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 18:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 марта около 15:30 россияне обстреляли Купянск из РСЗО «Ураган», сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".