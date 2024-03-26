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Двоє поранених, зруйновані амбулаторія й дитсадок обстрілами росіян Харківщини

Події 18:25   26.03.2024
Оксана Якушко

26 березня близько 15:30 росіяни обстріляли Куп’янськ із РСЗВ «Ураган», повідомили у Харківській обласній прокуратурі. 

«Отримав поранення 55-річний чоловік. Пошкоджені приватні будинки», – зазначили у прокуратурі.

Також сьогодні вранці росіяни били по селу Олександрівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Частково зруйновані та пошкоджені понад 10 житлових будинків, будівлю амбулаторії центру первинної медичної допомоги, адміністративні будівлі. Легкі тілесні ушкодження отримала жінка 56 років, медики надали їй допомогу на місці. Попередньо, російські військовослужбовці обстріляли населений пункт з РСЗВ «Град».

26 березня о 2:00 росіяни обстріляли село Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкодили будівлю дитячого садка.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 18:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 березня близько 15:30 росіяни обстріляли Куп’янськ із РСЗВ «Ураган», повідомили у Харківській обласній прокуратурі. ".