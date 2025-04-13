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Пожилой мужчина ранен — ​​россияне ударили по поселку на Харьковщине

Происшествия 14:47   13.04.2025
Оксана Якушко
Пожилой мужчина ранен — ​​россияне ударили по поселку на Харьковщине

13 апреля около 12:00 россияне обстреляли поселок Ковшаровка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Раненый 71-летний мужчина госпитализирован. Поврежден многоквартирный жилой дом.

Россияне нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Ураган».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2025 в 14:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 апреля около 12:00 россияне обстреляли поселок Ковшаровка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".