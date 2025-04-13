Пожилой мужчина ранен — россияне ударили по поселку на Харьковщине
13 апреля около 12:00 россияне обстреляли поселок Ковшаровка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Раненый 71-летний мужчина госпитализирован. Поврежден многоквартирный жилой дом.
Россияне нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Ураган».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Ковшаровка, поранений, РСЗО Ураган, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2025 в 14:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 апреля около 12:00 россияне обстреляли поселок Ковшаровка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".