Нашли кассетный боеприпас: названы леса Харьковщины, где особенно опасно

Остатки кассетного боеприпаса нашли на днях лесоводы в одном из лесничеств Чугуево-Бабчанского лесхоза.

Работники лесничества осматривали территорию, на которой должны были сделать противопожарные полосы, когда увидели подозрительный предмет. Боеприпас был уже использован и никто из сотрудников не пострадал, сообщают в Слобожанском лесном офисе.

«Лесные массивы этого филиала одни из первых начали обстреливаться россиянами, некоторые лесничества в 2022 году были частично оккупированы. На площади в 17871 га велись боевые действия. Сейчас потенциально загрязненными взрывоопасными предметами остаются 21632 га леса, а потому ведение в них хозяйственной деятельности невозможно», — констатируют в ведомстве.

Также лесоводы напоминают, что из-за минной опасности и до завершения военного положения гражданским посещать лесные массивы запрещено.

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