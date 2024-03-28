Нашли кассетный боеприпас: названы леса Харьковщины, где особенно опасно
Остатки кассетного боеприпаса нашли на днях лесоводы в одном из лесничеств Чугуево-Бабчанского лесхоза.
Работники лесничества осматривали территорию, на которой должны были сделать противопожарные полосы, когда увидели подозрительный предмет. Боеприпас был уже использован и никто из сотрудников не пострадал, сообщают в Слобожанском лесном офисе.
«Лесные массивы этого филиала одни из первых начали обстреливаться россиянами, некоторые лесничества в 2022 году были частично оккупированы. На площади в 17871 га велись боевые действия. Сейчас потенциально загрязненными взрывоопасными предметами остаются 21632 га леса, а потому ведение в них хозяйственной деятельности невозможно», — констатируют в ведомстве.
Также лесоводы напоминают, что из-за минной опасности и до завершения военного положения гражданским посещать лесные массивы запрещено.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ліс, лес, леса, міни, мины, разминирование, розмінування, Слобожанский лесной офис, Харьков, Чугуево-Бабчанский лесхоз;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 21:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Остатки кассетного боеприпаса нашли на днях на территории Чугуево-Бабчанского лесхоза сотрудники лесничества".