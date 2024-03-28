Знайшли касетний боєприпас: названо ліси Харківщини, де особливо небезпечно
Залишки касетного боєприпасу знайшли днями лісівники в одному з лісництв Чугуєво-Бабчанського лісгоспу.
Працівники лісництва оглядали територію, де мали зробити протипожежні смуги, коли побачили підозрілий предмет. Боєприпас був вже використаний і ніхто зі співробітників не постраждав, повідомляють у Слобожанському лісовому офісі.
“Лісові масиви цієї філії одні з перших почали обстрілюватися росіянами, деякі лісництва у 2022 році були частково окуповані. На площі у 7871 га велися бойові дії. Нині потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами лишаються 21632 га лісу, а тому ведення в них господарської діяльності неможливо”, – констатують у відомстві.
Також лісівники нагадують, що через мінну небезпеку і до завершення воєнного стану цивільним відвідувати лісові масиви заборонено.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ліс, леса, міни, розмінування, Слобожанский лесной офис, Харків, Чугуево-Бабчанский лесхоз;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 21:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Залишки касетного боєприпасу знайшли днями лісівники в одному з лісництв Чугуєво-Бабчанського лісгоспу".