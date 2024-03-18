В одному з лісгоспів Харківщини відмовилися від весняної висадки нових дерев

Мільйон сіянців різних дерев уже посадили цієї весни у лісових господарствах Харківської та Полтавської областей.

Через мінну небезпеку та забруднення територій вибухонебезпечними предметами не всі лісництва Харківщини можуть провести посадкову кампанію. Зокрема, не висаджуватимуть дерева у Чугуєво-Бабчанському лісгоспі, повідомляють у Слобожанському лісовому офісі.

Цю роботу проводять у трьох філіях регіону – Гутянській, Зміївській та Жовтневій.

“Садимо сіянці здебільшого механізованим способом. У важкодоступних місцях – на схилах чи пагорбах – вручну”, – розповіли у відомстві.

У лісгоспах висаджують сосну звичайну, дуб, березу, ясен та липу. Також додають кісточкові породи для підтримки біорізноманіття.

“Така схема садіння дасть можливість відійти від монокультур та у майбутньому виростити стійкі та здорові до хвороб та шкідників лісові насадження“, – пояснюють у Слобожанському лісовому офісі.