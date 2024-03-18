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В одному з лісгоспів Харківщини відмовилися від весняної висадки нових дерев

Суспільство 20:31   18.03.2024
Олена Нагорна
В одному з лісгоспів Харківщини відмовилися від весняної висадки нових дерев

Мільйон сіянців різних дерев уже посадили цієї весни у лісових господарствах Харківської та Полтавської областей.

Через мінну небезпеку та забруднення територій вибухонебезпечними предметами не всі лісництва Харківщини можуть провести посадкову кампанію. Зокрема, не висаджуватимуть дерева у Чугуєво-Бабчанському лісгоспі, повідомляють у Слобожанському лісовому офісі.

Цю роботу проводять у трьох філіях регіону – Гутянській, Зміївській та Жовтневій.

“Садимо сіянці здебільшого механізованим способом. У важкодоступних місцях – на схилах чи пагорбах – вручну”, – розповіли у відомстві.

У лісгоспах висаджують сосну звичайну, дуб, березу, ясен та липу. Також додають кісточкові породи для підтримки біорізноманіття.

Така схема садіння дасть можливість відійти від монокультур та у майбутньому виростити стійкі та здорові до хвороб та шкідників лісові насадження“, – пояснюють у Слобожанському лісовому офісі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 20:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мільйон сіянців різних дерев уже посадили цієї весни у лісових господарствах Харківської та Полтавської областей".