В одному з лісгоспів Харківщини відмовилися від весняної висадки нових дерев
Мільйон сіянців різних дерев уже посадили цієї весни у лісових господарствах Харківської та Полтавської областей.
Через мінну небезпеку та забруднення територій вибухонебезпечними предметами не всі лісництва Харківщини можуть провести посадкову кампанію. Зокрема, не висаджуватимуть дерева у Чугуєво-Бабчанському лісгоспі, повідомляють у Слобожанському лісовому офісі.
Цю роботу проводять у трьох філіях регіону – Гутянській, Зміївській та Жовтневій.
“Садимо сіянці здебільшого механізованим способом. У важкодоступних місцях – на схилах чи пагорбах – вручну”, – розповіли у відомстві.
У лісгоспах висаджують сосну звичайну, дуб, березу, ясен та липу. Також додають кісточкові породи для підтримки біорізноманіття.
“Така схема садіння дасть можливість відійти від монокультур та у майбутньому виростити стійкі та здорові до хвороб та шкідників лісові насадження“, – пояснюють у Слобожанському лісовому офісі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деревья, ліс, лесхоз, Слобожанский лесной офис, сосна, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 20:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мільйон сіянців різних дерев уже посадили цієї весни у лісових господарствах Харківської та Полтавської областей".