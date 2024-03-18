В одном из лесхозов Харьковщины отказались от весенней высадки новых деревьев
Миллион сеянцев разных деревьев уже посадили этой весной в лесных хозяйствах Харьковской и Полтавской областей.
Из-за минной опасности и загрязнения территорий взрывоопасными предметами не все лесничества Харьковщины могут провести посадочную кампанию. В частности, не будут высаживать деревья в Чугуево-Бабчанском лесхозе, сообщают в Слобожанском лесном офисе.
Эту работу проводят в трех филиалах региона — Гутянском, Змиевском и Октябрьском.
«Сажаем сеянцы в основном механизированным способом. В труднодоступных местах — на склонах или холмах — вручную», — рассказали в ведомстве.
В лесхозах высаживают сосну обыкновенную, дуб, березу, ясень и липу. Также добавляют косточковые породы для поддержания биоразнообразия.
«Такая схема посадки позволит отойти от монокультур и в будущем вырастить устойчивые и здоровые к болезням и вредителям лесные насаждения», — объясняют в Слобожанском лесном офисе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деревья, ліс, лес, лесхоз, Слобожанский лесной офис, сосна, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 20:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Миллион сеянцев разных деревьев уже посадили этой весной в лесных хозяйствах Харьковской и Полтавской областей".