Путин надеется: крах Харькова будет крахом государственности Украины-Портников

Украинский журналист Виталий Портников считает, что Путин дает команду своей армии уничтожать Харьков с целью добиться хаоса в Украине. При этом на жителей собственного Белгорода диктатору «абсолютно наплевать».

«Удар по жилым кварталам Харькова, совершенный путинскими бандитами, не имел целью уничтожение никаких военных объектов… Это, прежде всего, запугивание мирного населения. Создание ситуации, при которой украинцы потеряют возможность сопротивляться российской оккупации», — пояснил Портников.

Он отметил, что в таких действиях Кремля нет ничего загадочного: Путин хотел бы побыстрее закончить войну, которая пошла не по плану «маленькой и победоносной». Это позволит ему перейти к реализации дальнейших планов создания союзного государства в границах бывшего СССР с собой во главе. Кроме того, российские спецслужбы, целиком и полностью занятые сейчас войной с Украиной и «укрощением» собственных граждан, смогут переключиться и на борьбу с терроризмом.

«Однако окончание войны российский диктатор видит совсем не так, как украинские граждане, — подчеркнул журналист. — Это капитуляция и уничтожение Украины. А для того, чтобы облегчить эту задачу, чтобы уже ближайшее время принесло Владимиру Путину такую необходимую для выживания его режима победу, Владимир Путин желает запугивать и терроризировать гражданское население Украины, заставить самих украинцев требовать капитуляции от своей власти… Именно поэтому российский президент и устраивает эти преступные бомбардировки».

«То, что происходит в Харькове, является скорее подготовкой российской оккупации этого украинского города. Что также остается одним из важных мечтаний российского президента, потому что он надеется, что крах Харькова станет крахом украинской государственности и началом хаоса, который поможет его армии в уничтожении враждебной и ненавистной российским бандитам украинской государственности», — считает Портников.

Видео: Виталий Портников

Для достижения этой цели, по его мнению, Путину нужно «превратить Харьков в сплошные руины». И считаться с ущербом для собственного населения — из того же приграничного Белгорода — диктатор не станет.

«В этой ситуации Путин может, как видим, абсолютно спокойно и хладнокровно жертвовать безопасностью жителей Белгорода, превращенного российской армией в настоящий плацдарм для наступления и бомбардировок соседних украинских регионов, в частности Харьковщины. Путину абсолютно наплевать на белгородцев – так, как ему абсолютно наплевать на харьковчан. И с этой точки зрения он полностью соответствует настроениям своих соотечественников, также считающих, что цена жизни людей – ничто по сравнению с возможностью расширения территории России», — сказал журналист.