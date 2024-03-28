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Путін сподівається: крах Харкова стане крахом державності України – Портников

Події 12:03   28.03.2024
Оксана Горун
Путін сподівається: крах Харкова стане крахом державності України – Портников

Український журналіст Віталій Портников вважає, що Путін дає команду своїй армії знищувати Харків з метою добитися хаосу в Україні. При цьому на мешканців власного Бєлгорода диктатору “абсолютно наплювати”.

“Удар по житлових кварталах Харкова, здійснений путінськими бандитами, не мав на увазі знищення жодних воєнних об’єктів… Це насамперед залякування мирного населення. Створення ситуації, за якої українці втратять можливість давати опір російській окупації”, – пояснив Портников.

Він зазначив, що в таких діях Кремля немає нічого загадкового: Путін хотів би швидше закінчити війну, яка пішла не за планом “маленької та переможної”. Це дозволить йому перейти до реалізації подальших планів створення союзної держави у межах колишнього СРСР із собою на чолі. Крім того, російські спецслужби, котрі зараз повністю зайняті війною з Україною та “приборканням” власних громадян, зможуть перемикнутися також на боротьбу з тероризмом.

“Однак закінчення війни російський диктатор бачить зовсім не так, як українські громадяни, – наголосив журналіст. – Це капітуляція та знищення України. А для того, щоб полегшити цю задачу, щоб уже найближчий час приніс Володимиру Путіну таку необхідну для виживання його режиму перемогу, Володимир Путін бажає залякувати та тероризувати цивільне населення України, примусити самих українців вимагати капітуляції від своєї влади… Саме тому російський президент і влаштовує ці злочинні бомбардування”.

“Те, що відбувається в Харкові, є швидше підготовкою  російської окупації цього українського міста, що також залишається однією з важливих мрій російського президента, бо він сподівається, що крах Харкова стане крахом української державності та початком хаосу, який допоможе його армії в знищенні ворожої та ненависної російським бандитам української державності“, – вважає Портников.

Відео: Віталій Портніков

Для досягнення цієї мети, на його думку, Путіну потрібно “перетворити Харків на суцільні руїни”. І зважати на шкоду для власного населення – з того ж прикордонного Бєлгорода – диктатор не стане.

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“У цій ситуації Путін може, як бачимо, абсолютно спокійно та холоднокровно жертвувати безпекою мешканців Бєлгорода, що перетворений російською армією на справжній плацдарм для наступу та бомбардувань сусідніх українських регіонів, зокрема – Харківщини. Путіну абсолютно наплювати на бєлгородців – так, як йому абсолютно наплювати на харків’ян. І з цієї точки зору він є абсолютним відповідником настроїв своїх співвітчизників, які також вважають, що ціна життя людей – ніщо в порівнянні з можливістю розширення території Росії“, – сказав журналіст.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 12:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український журналіст Віталій Портников вважає, що Путін дає команду своїй армії знищувати Харків з метою добитися хаосу в Україні. При цьому на мешканців власного Бєлгорода диктатору “абсолютно наплювати”".