Ушла к подруге и не вернулась домой: в Харькове полиция искала подростка
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове полицейские разыскали несовершеннолетнюю девушку, которая вовремя не вернулась домой.
27 марта к правоохранителям обратилась мать 13-летней девушки и сообщила, что ее дочь пошла в гости к подруге и домой не вернулась. Самостоятельные попытки найти ребенка оказались напрасными, на звонки она не отвечала, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Копы оперативно нашли подростка. Противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было, отметили правоохранители.
Ребёнка вернули домой. С семьей полицейские провели разъяснительную беседу.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 12:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские разыскали несовершеннолетнюю девушку, которая вовремя не вернулась домой.".