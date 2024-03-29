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Ушла к подруге и не вернулась домой: в Харькове полиция искала подростка

Общество 12:47   29.03.2024
Виктория Яковенко
Ушла к подруге и не вернулась домой: в Харькове полиция искала подростка Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове полицейские разыскали несовершеннолетнюю девушку, которая вовремя не вернулась домой.

27 марта к правоохранителям обратилась мать 13-летней девушки и сообщила, что ее дочь пошла в гости к подруге и домой не вернулась. Самостоятельные попытки найти ребенка оказались напрасными, на звонки она не отвечала, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Копы оперативно нашли подростка. Противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было, отметили правоохранители.

Ребёнка вернули домой. С семьей полицейские провели разъяснительную беседу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 12:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские разыскали несовершеннолетнюю девушку, которая вовремя не вернулась домой.".