Пішла до подруги і не повернулась додому: у Харкові поліція шукала підлітка

У Харкові поліцейські розшукали неповнолітню дівчину, яка вчасно не повернулася додому.

27 березня до правоохоронців звернулася мати 13-річної дівчини і повідомила, що її донька пішла в гості до подруги та додому не повернулася. Самостійні спроби знайти дитину виявилися марними, на дзвінки вона не відповідала, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Копи оперативно знайшли підлітка. Протиправних дій щодо неповнолітньої скоєно не було, зазначили правоохоронці.

Дитину повернули додому. З родиною поліцейські провели роз’яснювальну бесіду.