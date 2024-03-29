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Пішла до подруги і не повернулась додому: у Харкові поліція шукала підлітка

Суспільство 12:47   29.03.2024
Вікторія Яковенко
Пішла до подруги і не повернулась додому: у Харкові поліція шукала підлітка Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові поліцейські розшукали неповнолітню дівчину, яка вчасно не повернулася додому.

27 березня до правоохоронців звернулася мати 13-річної дівчини і повідомила, що її донька пішла в гості до подруги та додому не повернулася. Самостійні спроби знайти дитину виявилися марними, на дзвінки вона не відповідала, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Копи оперативно знайшли підлітка. Протиправних дій щодо неповнолітньої скоєно не було, зазначили правоохоронці.

Дитину повернули додому. З родиною поліцейські провели роз’яснювальну бесіду.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 12:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліцейські розшукали неповнолітню дівчину, яка вчасно не повернулася додому.".