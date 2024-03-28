Ночувала у хлопця. Завдяки соцмережам розшукали 15-річну дівчину на Харківщині
Харківські поліціянти розшукали 15-річну дівчину та повернули її додому, повідомили у Нацполіції.
Малолітню, яка пішла з дому та не повернулася, поліціянти шукали у друзів та знайомих. А ще провели моніторинг її облікових записів у соціальних мережах.
Таким чином поліціянти встановили, що дівчина вирішила заночувати у свого хлопця. Жертвою злочину вона не стала, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Поліціянти повернули дівчину додому.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 16:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські поліціянти розшукали 15-річну дівчину та повернули її додому, повідомили у Нацполіції.".