Ночевала у парня. Копы в соцсетях разыскали 15-летнюю девушку на Харьковщине

Харьковские полицейские разыскали 15-летнюю девушку и вернули домой, сообщили в Нацполиции.

Малолетнюю, которая ушла из дома и не вернулась, полицейские искали у друзей и знакомых. А еще провели мониторинг ее аккаунтов в социальных сетях.

Таким образом, полицейские установили, что девушка решила заночевать у своего парня. Жертвой преступления она не стала, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские вернули девушку домой.