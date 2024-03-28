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Ночевала у парня. Копы в соцсетях разыскали 15-летнюю девушку на Харьковщине

Общество 16:49   28.03.2024
Оксана Якушко
Ночевала у парня. Копы в соцсетях разыскали 15-летнюю девушку на Харьковщине

Харьковские полицейские разыскали 15-летнюю девушку и вернули домой, сообщили в Нацполиции.

Малолетнюю, которая ушла из дома и не вернулась, полицейские искали у друзей и знакомых. А еще провели мониторинг ее аккаунтов в социальных сетях.

Таким образом, полицейские установили, что девушка решила заночевать у своего парня. Жертвой преступления она не стала, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полицейские вернули девушку домой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 16:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские полицейские разыскали 15-летнюю девушку и вернули домой, сообщили в Нацполиции.".