Ночевала у парня. Копы в соцсетях разыскали 15-летнюю девушку на Харьковщине
Харьковские полицейские разыскали 15-летнюю девушку и вернули домой, сообщили в Нацполиции.
Малолетнюю, которая ушла из дома и не вернулась, полицейские искали у друзей и знакомых. А еще провели мониторинг ее аккаунтов в социальных сетях.
Таким образом, полицейские установили, что девушка решила заночевать у своего парня. Жертвой преступления она не стала, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полицейские вернули девушку домой.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: девочка, девушка, Нацполиция, поиск, розыск, соцсети;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 16:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские полицейские разыскали 15-летнюю девушку и вернули домой, сообщили в Нацполиции.".