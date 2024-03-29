В Харькове нет паники из-за новых снарядов РФ – Терехов

Горожане, несмотря на обстрелы, уверены, что город останется украинским, а очередное наступление Путина станет роковым для него, заявил в телемарафоне мэр Харькова Игорь Терехов.

У харьковчан хорошее настроение, хотя в городе есть определенные трудности с электричеством.

«Нас обстреливали ракетами С-300, это очень мощные ракеты, они тоже могут долетать до любого района Харькова, использовали «шахеды», которые тоже долетают до всех районов, районов и всех областей. Поэтому говорить о том, что есть паника из-за заявления Синегубова о новых боеприпасах – нет такой паники. Для нас очень важно сегодня иметь надежную систему защиту неба, современные ПВО. Когда будет закрыто небо над нашим городом, тогда у нас будет совсем другая жизнь», – подчеркнул Терехов.