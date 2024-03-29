У Харкові немає паніки через нові снаряди РФ – Терехов

Містяни, попри обстріли, впевнені, що місто залишиться українським, а черговий наступ Путіна стане фатальним для нього, заявив у телемарафоні мер Харкова Ігор Терехов.

У харків’ян гарний настрій, хоч у місті є певні труднощі з електрикою.

«Знаєте, я хочу сказати, що поки нас обстрілювали ракетами С-300, це дуже потужні ракети, вони теж можуть долітати до будь-якого району Харкова, використовували «шахеди» які теж долітають до всіх районів, районів і до всіх областей. Тому казати, що є паніка завдяки цій заяві Синєгубова про нові боєприпаси – немає такої паніки. Для нас дуже важливо сьогодні мати надійну систему захисту повітря, сучасних ППО. Коли буде закрите небо над нашим містом, тоді в нас буде зовсім менше життя», – підкреслив Терехов.