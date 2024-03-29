У Харкові немає паніки через нові снаряди РФ – Терехов
Містяни, попри обстріли, впевнені, що місто залишиться українським, а черговий наступ Путіна стане фатальним для нього, заявив у телемарафоні мер Харкова Ігор Терехов.
У харків’ян гарний настрій, хоч у місті є певні труднощі з електрикою.
«Знаєте, я хочу сказати, що поки нас обстрілювали ракетами С-300, це дуже потужні ракети, вони теж можуть долітати до будь-якого району Харкова, використовували «шахеди» які теж долітають до всіх районів, районів і до всіх областей. Тому казати, що є паніка завдяки цій заяві Синєгубова про нові боєприпаси – немає такої паніки. Для нас дуже важливо сьогодні мати надійну систему захисту повітря, сучасних ППО. Коли буде закрите небо над нашим містом, тоді в нас буде зовсім менше життя», – підкреслив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, обстреливали, снаряд, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 18:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Містяни, попри обстріли, впевнені, що місто залишиться українським, а черговий наступ Путіна стане фатальним для нього, заявив у телемарафоні мер Харкова Ігор Терехов.".