В субботу — до 19 градусов тепла: прогноз погоды в Харькове и области

В субботу, 30 марта, в Харькове и области ночью будет идти небольшой дождь, днем осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, днем — от 15 до 17, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

В области ночью температура составит от 4 до 9 градусов со знаком «плюс», днем — от 14 до 19 градусов.

Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.