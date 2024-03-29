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В субботу — до 19 градусов тепла: прогноз погоды в Харькове и области

Общество 20:05   29.03.2024
Елена Нагорная
В субботу — до 19 градусов тепла: прогноз погоды в Харькове и области Фото: Василий Голосный

В субботу, 30 марта, в Харькове и области ночью будет идти небольшой дождь, днем осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, днем — от 15 до 17, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

В области ночью температура составит от 4 до 9 градусов со знаком «плюс», днем — от 14 до 19 градусов.

Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 20:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 30 марта, в Харькове и области ночью будет идти небольшой дождь, днем осадки не прогнозируют".