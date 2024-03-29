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У суботу – до 19 градусів тепла: прогноз погоди в Харкові та області

Суспільство 20:05   29.03.2024
Олена Нагорна
У суботу – до 19 градусів тепла: прогноз погоди в Харкові та області Фото: Василь Голосний

У суботу, 30 березня, у Харкові та області вночі йтиме невеликий дощ, удень опади не прогнозують.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів тепла, вдень – від 15 до 17, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

В області вночі температура становитиме від 4 до 9 градусів зі знаком “плюс”, вдень – від 14 до 19 градусів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «У суботу – до 19 градусів тепла: прогноз погоди в Харкові та області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 20:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 30 березня, у Харкові та області вночі йтиме невеликий дощ, удень опади не прогнозують".