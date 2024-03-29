У суботу – до 19 градусів тепла: прогноз погоди в Харкові та області

У суботу, 30 березня, у Харкові та області вночі йтиме невеликий дощ, удень опади не прогнозують.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів тепла, вдень – від 15 до 17, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

В області вночі температура становитиме від 4 до 9 градусів зі знаком “плюс”, вдень – від 14 до 19 градусів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.