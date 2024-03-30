Синегубов об обстрелах Харьковщины: били КАБами, есть раненый

Начальник ХОВА Олег Синегубов 30 марта сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

Под артиллерийскими обстрелами было около 20 населенных пунктов Харьковской области.

Также россияне активно применяли корректируемые авиабомбы. Так, КАБы дважды сбрасывали на село Графское Чугуевского района — в 18:00 и 21:50. Пострадали и горели частные дома.

КАБ прилетела по селу Малиновка Чугуевского района днем 29 марта. А утром под ударами авиабомб были Бударки Чугуевского района. Обошлось без пострадавших.

По центру Купянска днем 29 марта ударила вражеская артиллерия.

«В результате артобстрела повреждено здание четырехэтажного административного здания, окна и балконы жилого пятиэтажного дома. Ранение получил 87-летний мужчина», — сообщил начальник ХОВА.

В Боровой обстрелами повреждено двухэтажное здание учреждения, 16 частных домов, хозяйственные сооружения и гараж. В селе Синельниково Чугуевского района от артобстрела пострадала квартира. В Купянске-Узловом — котельная предприятия. В этих случаях — без пострадавших.

Кроме того, Синегубов сообщил о том, что в поселке Покотиловка Харьковского района 28-летний мужчина получил травмы в результате детонации взрывоопасного предмета.