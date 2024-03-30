Главные новости Харькова 30 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:34
За сутки на Харьковщине один раненый и подрыв на мине
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по региону били КАБами и артиллерией. Ранен 87-летний житель Купянска. В поселке Покотиловка под Харьковом 28-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. Он получил травмы. В целом под обстрелами в регионе были около 20 населенных пунктов.
07:39
Под авиаударами на Харьковщине были шесть сел
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Бочковое, Успеновка, Хрипуны, Изюмское, Зыбино, Лиман Харьковской области. На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — проинформировал в утренней сводке 30 марта Генштаб ВСУ.
07:12
В Харькове была первая за долгое время ночь без тревог
Жителям Харькова минувшей ночью российские террористы дали поспать спокойно. Не было ни одной воздушной тревоги. При этом над территорией южных и центральных областей Украины происходил налет «шахедов». Первое предупреждение о беспилотниках в небе Украины Воздушные силы ВСУ дали в 00:11 ночи 30 марта. В дальнейшем БПЛА кружили над Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областями. Утром командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил, что 9 из 12 БПЛА сбили.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".