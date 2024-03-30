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Армия РФ нанесла авиаудары по четырем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

Происшествия 19:28   30.03.2024
Оксана Горун
Армия РФ нанесла авиаудары по четырем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что штурмов на Купянском направлении не было, но продолжились обстрелы.

На Слобожанском направлении армия РФ нанесла авиаудар в районе приграничного села Круглое. Под ударами артиллерии были Кудиевка Стрелечья и Плетеневка.

«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Григоровка, Синьковка, Петропавловка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Песчаное», — перечислили в сводке Генштаба.

В целом на фронте зафиксировали 79 боевых столкновений. Россияне нанесли по Украине 13 ракетных и 56 авиационных ударов, совершили 57 обстрелов из РСЗО.

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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по трем зенитно-ракетным комплексам и 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по четырем радиолокационным станциям, одному пункту управления, одному району сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и одному артиллерийскому средству врага», — отметили в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 19:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что штурмов на Купянском направлении не было, но продолжились обстрелы".