Армія РФ завдала авіаударів по чотирьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив, що штурмів на Куп’янському напрямку не було, але тривали обстріли.

На Слобожанському напрямку армія РФ завдала авіаудару в районі прикордонного села Кругле. Під ударами артилерії були Кудіївка Стрілеча та Плетенівка.

“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Григорівка, Синьківка, Петропавлівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Піщане”, – перелічили у зведенні Генштабу.

Загалом на фронті зафіксували 79 бойових зіткнень. Росіяни завдали по Україні 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснили 57 обстрілів із РСЗВ.

“Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по трьох зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по чотирьох радіолокаційних станціях, одному пункту управління, одному району зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та одному артилерійському засобу ворога“, – зазначили в Генштабі.