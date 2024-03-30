Сутки ДТП в Харькове: сообщили уже о третьей аварии с пострадавшими (фото)

ДТП с участием «Porsche Cayenne» и «Opel Zafira» случилось утром на улице Кооперативной.

Машины столкнулись около шести утра 30 марта. За рулем «Porsche Cayenne» был 30-летний водитель, а «Opel Zafira» управлял 65-летний мужчина.

«Телесные повреждения получила 64-летняя женщина – пассажир автомобиля «Opel Zafira». Ее доставили в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По факту открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Это уже третье ДТП в Харькове за неполные сутки. Авария со смертельным исходом случилась около 19:00 на проспекте Героев Харькова. Там «Renault Megane» под управлением 46-летней женщины сбил 73-летнюю харьковчанку. Она погибла.

А 30 марта в 11:02 на место аварии вызвали спасателей ГСЧС — им пришлось деблокировать из автомобиля водителя и пассажира. Два авто столкнулись на проспекте Науки. Пострадали три человека.