Сутки ДТП в Харькове: сообщили уже о третьей аварии с пострадавшими (фото)
ДТП с участием «Porsche Cayenne» и «Opel Zafira» случилось утром на улице Кооперативной.
Машины столкнулись около шести утра 30 марта. За рулем «Porsche Cayenne» был 30-летний водитель, а «Opel Zafira» управлял 65-летний мужчина.
«Телесные повреждения получила 64-летняя женщина – пассажир автомобиля «Opel Zafira». Ее доставили в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По факту открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.
Это уже третье ДТП в Харькове за неполные сутки. Авария со смертельным исходом случилась около 19:00 на проспекте Героев Харькова. Там «Renault Megane» под управлением 46-летней женщины сбил 73-летнюю харьковчанку. Она погибла.
А 30 марта в 11:02 на место аварии вызвали спасателей ГСЧС — им пришлось деблокировать из автомобиля водителя и пассажира. Два авто столкнулись на проспекте Науки. Пострадали три человека.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, новости Харькова, полиция, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 13:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП с участием «Porsche Cayenne» и «Opel Zafira» случилось утром на улице Кооперативной".