Смертельная авария в Харькове: погибла женщина
Вечером 29 марта случилось ДТП, в котором погибла 73-летняя харьковчанка.
«29 марта около 19:00 по проспекту Героев Харькова автомобиль «Renault Megane» под управлением 46-летней женщины совершил наезд на пешехода. От полученных травм 73-летняя пострадавшая скончалась на месте», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По факту происшествия открыли уголовное производство. Сейчас устанавливают обстоятельства ДТП.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 12:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 29 марта случилось ДТП, в котором погибла 73-летняя харьковчанка".