Смертельная авария в Харькове: погибла женщина

Вечером 29 марта случилось ДТП, в котором погибла 73-летняя харьковчанка.

«29 марта около 19:00 по проспекту Героев Харькова автомобиль «Renault Megane» под управлением 46-летней женщины совершил наезд на пешехода. От полученных травм 73-летняя пострадавшая скончалась на месте», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По факту происшествия открыли уголовное производство. Сейчас устанавливают обстоятельства ДТП.