В Харькове днем случилось ДТП: пострадали три человека (фото)

Спасатели ГСЧС сообщили, что участвовали в ликвидации последствий ДТП, которое случилось на проспекте Науки.

«В 11:02 спасатели 1-й части ГСЧС выехали на ликвидацию последствий ДТП с участием двух автомобилей, произошедшего на проспекте Науки, Шевченковского района города Харькова. В результате ДТП три человека пострадали», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чтобы вытащить водителя и пассажира из изуродованного авто, спасателям пришлось применить специнструмент.

Обстоятельства ДТП еще устанавливают.