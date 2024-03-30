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В Харькове днем случилось ДТП: пострадали три человека (фото)

Происшествия 12:19   30.03.2024
Оксана Горун
В Харькове днем случилось ДТП: пострадали три человека (фото)

Спасатели ГСЧС сообщили, что участвовали в ликвидации последствий ДТП, которое случилось на проспекте Науки.

«В 11:02 спасатели 1-й части ГСЧС выехали на ликвидацию последствий ДТП с участием двух автомобилей, произошедшего на проспекте Науки, Шевченковского района города Харькова. В результате ДТП три человека пострадали», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чтобы вытащить водителя и пассажира из изуродованного авто, спасателям пришлось применить специнструмент.

Обстоятельства ДТП еще устанавливают.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 12:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС сообщили, что участвовали в ликвидации последствий ДТП, которое случилось на проспекте Науки".