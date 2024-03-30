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У Харкові вдень сталася ДТП: постраждали троє людей (фото)

Події 12:19   30.03.2024
Оксана Горун
У Харкові вдень сталася ДТП: постраждали троє людей (фото)

Рятувальники ДСНС повідомили, що брали участь у ліквідації наслідків ДТП, яка сталася на проспекті Науки.

“О 11:02 рятувальники 1-ї частини ДСНС виїхали на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди за участю двох автомобілів, що сталась на проспекті Науки, Шевченківського району міста Харкова. Внаслідок ДТП троє людей постраждали”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Щоб витягнути водія та пасажира з понівеченої автівки, рятувальникам довелося застосувати спецінструмент.

Обставини ДТП ще встановлюють.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 12:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС повідомили, що брали участь у ліквідації наслідків ДТП, яка сталася на проспекті Науки".