У Харкові вдень сталася ДТП: постраждали троє людей (фото)
Рятувальники ДСНС повідомили, що брали участь у ліквідації наслідків ДТП, яка сталася на проспекті Науки.
“О 11:02 рятувальники 1-ї частини ДСНС виїхали на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди за участю двох автомобілів, що сталась на проспекті Науки, Шевченківського району міста Харкова. Внаслідок ДТП троє людей постраждали”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Щоб витягнути водія та пасажира з понівеченої автівки, рятувальникам довелося застосувати спецінструмент.
Обставини ДТП ще встановлюють.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, ДТП, пострадалі;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 12:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС повідомили, що брали участь у ліквідації наслідків ДТП, яка сталася на проспекті Науки".