У Харкові вдень сталася ДТП: постраждали троє людей (фото)

Рятувальники ДСНС повідомили, що брали участь у ліквідації наслідків ДТП, яка сталася на проспекті Науки.

“О 11:02 рятувальники 1-ї частини ДСНС виїхали на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди за участю двох автомобілів, що сталась на проспекті Науки, Шевченківського району міста Харкова. Внаслідок ДТП троє людей постраждали”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Щоб витягнути водія та пасажира з понівеченої автівки, рятувальникам довелося застосувати спецінструмент.

Обставини ДТП ще встановлюють.