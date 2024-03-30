Смертельна аварія у Харкові: загинула жінка
Увечері 29 березня сталася ДТП, в якій загинула 73-річна харків’янка.
“29 березня близько 19:00 по проспекту Героїв Харкова автомобіль “Renault Megane” під керуванням 46-річної жінки скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм 73-річна постраждала померла на місці”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За фактом події відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють обставини ДТП.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 12:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 29 березня сталася ДТП, в якій загинула 73-річна харків’янка".