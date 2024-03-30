Смертельна аварія у Харкові: загинула жінка

Увечері 29 березня сталася ДТП, в якій загинула 73-річна харків’янка.

“29 березня близько 19:00 по проспекту Героїв Харкова автомобіль “Renault Megane” під керуванням 46-річної жінки скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм 73-річна постраждала померла на місці”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За фактом події відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють обставини ДТП.