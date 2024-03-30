Доба ДТП у Харкові: повідомили вже про третю аварію з постраждалими (фото)
ДТП за участю “Porsche Cayenne” та “Opel Zafira” сталася вранці на вулиці Кооперативній.
Машини зіткнулися близько шостої ранку 30 березня. За кермом “Porsche Cayenne” був 30-річний водій, а “Opel Zafira” керував 65-річний чоловік.
“Тілесні ушкодження отримала 64-річна жінка – пасажирка автомобіля “Opel Zafira”. Її доставили до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За фактом відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.
Це вже третя ДТП в Харкові за неповну добу. Аварія зі смертельними наслідками сталася близько 19:00 на проспекті Героїв Харкова. Там “Renault Megane” під керуванням 46-річної жінки збив 73-річну харків’янку. Вона загинула.
А 30 березня об 11:02 на місце аварії викликали рятувальників ДСНС – їм довелося деблокувати з автомобіля водія та пасажира. Дві автівки зіштовхнулися на проспекті Науки. Постраждали троє людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 13:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП за участю “Porsche Cayenne” та “Opel Zafira” сталася вранці на вулиці Кооперативній".