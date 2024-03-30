Головні новини Харкова 30 березня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини дня – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:33

За добу на Харківщині один поранений та підрив на міні

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по регіону били КАБами та артилерією. Поранення отримав 87-річний мешканець Куп’янська. У селищі Покотилівка під Харковом 28-річний чоловік підірвався вибухонебезпечним предметом. Він зазнав травм. Загалом під обстрілами у регіоні було близько 20 населених пунктів.

07:39

Під авіаударами на Харківщині були шість сіл

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бочкове, Успенівка, Хрипуни, Ізюмське, Зибине, Лиман Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів“, – поінформував у ранковому зведенні 30 березня Генштаб ЗСУ.

07:12

У Харкові була перша за тривалий час ніч без тривог

Мешканцям Харкова минулої ночі російські терористи дали поспати спокійно. Не було жодної повітряної тривоги. При цьому над територією південних та центральних областей України відбувався наліт “шахедів”. Перше попередження про безпілотники в небі України Повітряні сили ЗСУ дали о 00:11 ночі 30 березня. Надалі БПЛА кружляли над Одеською, Херсонською, Дніпропетровською, Кіровоградською та Полтавською областями. Вранці командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомив, що 9 із 12 БПЛА збили.