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Синєгубов про обстріли Харківщини: били КАБами, є поранений

Події 08:27   30.03.2024
Оксана Горун
Синєгубов про обстріли Харківщини: били КАБами, є поранений

Начальник ХОВА Олег Синєгубов 30 березня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу.

Під артилерійськими обстрілами було близько 20 населених пунктів Харківської області.

Також росіяни активно застосовували керовані авіабомби. Так, КАБи двічі скидали на село Графське Чугуївського району – о 18:00 та 21:50. Постраждали та горіли приватні будинки.

КАБ прилетіла по селу Малинівка Чугуївського району вдень 29 березня. А вранці під ударами авіабомб були Бударки Чугуївського району. Обійшлося без постраждалих.

По центру Куп’янська вдень 29 березня вдарила ворожа артилерія.

“Внаслідок артобстрілу пошкоджено будівлю чотириповерхової адміністративної будівлі, вікна та балкони житлового п’ятиповерхового будинку. Поранення отримав 87-річний чоловік”, – повідомив начальник ХОВА.

У Боровій обстрілами пошкоджені: двоповерхова будівля установи, 16 приватних будинків, господарські споруди та гараж. У селі Синельникове Чугуївського району від артобстрілу постраждала квартира. У Куп’янську-Вузловому – котельня підприємства. У цих випадках – без постраждалих.

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Крім того, Синєгубов повідомив про те, що в селищі Покотилівка Харківського району 28-річний чоловік отримав травми внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 08:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов 30 березня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу".